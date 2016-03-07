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    Спаллетти: «Тотти — это история «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти расхвалил 39-летнего форварда римлян Франческо Тотти.

    «Тотти — это история «Ромы», он лучший футболист Италии с момента окончания Второй мировой войны. Я многому у него научился и часто ставил его в пример молодым футболистам, прежде всего в плане правильного движения на поле. Он многое дал футболу. Надеюсь, Тотти прислушается к своему сердцу и закончит карьеру наилучшим из всех вариантов. Мне как тренеру трудно в этой ситуации, но я очень уважаю Тотти», — сказал Спаллетти.

    Напомним, что еще недавно в прессе появлялись сообщения о том, что футболист и наставник серьезно повздорили, но позже конфликт был улажен.

    Источник: ФК «Рома»

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    07.03.2016 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Vadim K. 7 марта 2016, 13:07

      Наиграно

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