Ван Гаал: «Манчестер Юнайтед» получил большой удар, проиграв «Вест Бромвичу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» в поединке 28-го тура Премьер-лиги.

Напомним, манкунианцы большую часть матча провели вдесятером после удаления Хуана Маты на 26-й минуте.

«Не могу сказать, что мы испытывали большой дискомфорт с учетом того, что 65 минут мы играли в неполном составе. Играть вдесятером всегда нелегко. «Манчестер Юнайтед» получил большой удар, проиграв «Вест Бромвичу», потому что это было вовсе необязательно», – сказа ван Гаал.