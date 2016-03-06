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    На пост наставника «Ньюкасла» претендуют Мойес, Роджерс, Пирсон и Бенитес

    Руководство «Ньюкасла» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Стива Макларена. Потенциальной заменой ему может стать экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес.

    В списке кандидатов на кресло главного тренера «сорок» также фигурируют Брендан Роджерс и Найджел Пирсон.

    Отмечается, что возможность поработать в Англии вызывает интерес у бывшего главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса, который в свое время тренировал «Ливерпуль» и добился с ним определенных успехов.

    «Ньюкасл» по прошествии 28-ти туров располагается на 19 строке в таблице, имея 24 очка в активе.

    Источник: Guardian.com

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    06.03.2016 23:59
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