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    РФПЛ. Гол Пеева принес «Амкару» победу над «Анжи»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях одержал минимальную победу над «Анжи» 1:0. Победу пермскому клубу принес единственный гол Георги Пеева, забитый в дебюте встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Пеев, 3.

    Анжи: Юрченко, Лазич, Жиров, Эбесилио, Тагирбеков, Маевский, Менса, Хадарцев (Бериша, 60), Максимов, Боли, Абдулавов.

    Амкар: Селихов, Бутко, Занев, Белоруков, Зайцев, Баланович, Гол, Огуде (Джикия, 10), Комолов (Шаваев, 80), Пеев (Йовичич, 72), Прудников.

    Предупреждения: Боли, 30 Баланович, 64.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2016 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 19:17

      Поздравляю Амкар.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 7 марта 2016, 18:59

      нет слов. никакой мысли,нацелености на атаку. Амкар с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Нигма 7 марта 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиньи выиграли у Арлов

      -4
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