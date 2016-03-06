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    Акинфеев установил рекорд по количеству матчей в РФПЛ среди вратарей

    Сегодня голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который выйдет в стартовом составе армейцев в поединке 19-го тура РФПЛ против «Спартака», проведет свой 329 матч в чемпионатах России. Таким образом вратарь красно-синих обойдет по этому показателю стража ворот «Зенита» Вячеслава Малафеева и станет единоличным лидером среди всех голкиперов.

    Напомним, дебют Акинфеева в российском первенстве состоялся в 2003-м году.

    «Бомбардир» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 марта 2016, 21:19

      ну что тут скажешь?-рекордсмен да и только

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