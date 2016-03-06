Акинфеев установил рекорд по количеству матчей в РФПЛ среди вратарей

Сегодня голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который выйдет в стартовом составе армейцев в поединке 19-го тура РФПЛ против «Спартака», проведет свой 329 матч в чемпионатах России. Таким образом вратарь красно-синих обойдет по этому показателю стража ворот «Зенита» Вячеслава Малафеева и станет единоличным лидером среди всех голкиперов.

Напомним, дебют Акинфеева в российском первенстве состоялся в 2003-м году.

«Бомбардир» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».