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    Подберезкин: «Мечтаю стать основным игроком «Краснодара» и пробиться в сборную России»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин назвал выступления в основном составе «быков» и приглашение в сборную России пределом мечтаний на ближайшее время.

    О чем мечтаешь сейчас?

    Любой футболист хочет играть, причем играть на хорошем уровне. Мечтаю стать основным игроком клуба, добиться с ним успехов и получить вызов в сборную страны – вот мои главные цели на ближайшее время. А дальше – время покажет. Но, повторюсь, главное – играть…

    Напомним, Подберезкин пополнил состав «Краснодара» во время зимнего трансферного окна.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.03.2016 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 8 марта 2016, 07:40

      Удачи ему и всему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 марта 2016, 16:07

      мечтать и добиваться

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 марта 2016, 19:20

      Пусть помечтает еще, чтобы его Орлов перестал Березкиным называть, хотя это по-моему еще менее реально чем то, что он назвал.)

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 марта 2016, 19:01

      Хоть и расстроен его переходом в Краснодар, цели у него похвальные, удачи ему.

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