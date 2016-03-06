Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крицюк: «Краснодар» должен был выигрывать у «Зенита»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился своими впечатлениями от игры с «Зенитом» (0:0) в 19 туре российской Премьер-лиги.

    «Была острая игра, открытая. Много пространства на поле. В этой игре у «Краснодара» получалось много моментов. Хорошо разгоняли игру. Мое мнение по горячим следам, что должны были выигрывать этот матч.

    Моментов у нас было больше, они были опасными. У «Зенита» кроме двух стандартов и дальних ударов больше ничего особо и не было. Но это анализ по горячим следам, так что могу и ошибаться. Но такое чувство, что могли выиграть, есть.

    Почему «Краснодару» не удается забить? Думаю, что мы ищем свою игру в атаке. Надеюсь, что после этого матча, который в атаке у нас по большей части получался, все пойдет в лучшую сторону. В следующем матче уже забьем наконец-то, надеюсь», - отметил Крицюк.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Taps 6 марта 2016, 15:40

      Квадратный урод изгадил всю игру "Зенита".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 6 марта 2016, 15:27

      Надо было выигрывать у "Зенита"!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 марта 2016, 15:13

      Похоже на политическое заявление еще одного чванливого бол 8ана видимо местное мелкопоместническое 8ыд-л0 подогревает нездоровые амбиции в ире против фаворита рпл... Лучше бы показывали прыть против третьеразрядного клуба из европы...но нет , поставить на место газпром важнее , какая пакость

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11