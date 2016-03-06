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    Нету: «Дзюба — настоящий форвард-киллер»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету не торопится обвинять атакующую линию команды в неудачных результатах.

    «Моменты мы все-таки создаем, комбинируем, планируем что-то на тренировках. Я вижу, что все стараются, отдаются игре, но, возможно, нужно еще больше. Не с точки зрения физики, бега, а о принятии решений в каких-то моментах. И это позволит нам быть сильнее.

    На самом деле у всех нападающих иногда бывают такие не самые приятные серии. Но важно, что они не сдаются, продолжают бороться. Тот же Дзюба — он действительно бьется в каждом матче, он настоящий форвард-киллер. Про Халка и его значение тоже все знают и понимают. Так что мы просто ждем голов, и уверен, что это вопрос самых ближайших матчей», — заявил Нету.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.03.2016 10:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 6 марта 2016, 14:08

      Когда у Халка не идёт игра то Артёмка становится прежнем бревном,а как у Халка попрёт и начнёт забивать используя Артёмку как стенку так Артёмка героем становится

      1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 6 марта 2016, 14:03

      ДЗЮБА КАК БЫЛ БРЕВНОМ ТАК И ОСТАЛСЯ ТАКОВЫМ. )))) ПОВЕЗЛО ПРОСТО КАК В РОСТОВЕ ЗАБИЛ НЕСКОЛЬКО ГОЛОВ И ТЕПЕРЬ ПОТУХ)))) А УЙДЕТ ХАЛК ТАК И ДЗЮБА НАЧНЕТ СКАМЕЙКУ ПРОТИРАТЬ))))) ЛОШАРЫ))))) В ЗЕНИТЕ ИГРАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК КОТОРОГО МОЖНО И НУЖНО УВАЖАТЬ)))) ЭТО СМОЛЬНИКОВ. ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРТИ ПРОПИТАННЫЕ БОМЖОВСКИМ ДУХОМ

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2016, 12:38

      Ага именно последние игры это и показали.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 марта 2016, 10:34

      Киллер голевых моментов.)

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 10:28

      Одно Бревно другое хвалит)))))

      -1
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