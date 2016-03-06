Сигурдссон: «Дзюба очень силен, Халк очень опасен»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон не заметил давления со стороны «Зенита» в матче чемпионата России (0:0).

«Конечно же, нам хотелось сегодня завоевать три очка, и, думаю, мы были получше, чем соперник, но, если говорить в целом, игра была равная. Я не знаю, почему мы не можем забить четыре игры подряд. Я защитник, моя работа защищать ворота. Поэтому не знаю.

Какой игрок гостей доставлял больше всего проблем? Дзюба очень силен. Халк всегда очень опасен. Но «Зенит» сегодня не создал много моментов, поэтому особой опасности от них не было», — заключил Сигурдссон.