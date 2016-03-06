Орлов: «Халк – главная проблема, надо убирать его»

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Халка по итогам матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).

– «Зенит» провел не лучший матч, а Халк уже стал отрицательным явлением в игре команды. Нельзя так спорить с судьей, настраивать арбитра против себя. Это влияет на команду, он начал действовать как-то отдельно. Все-таки китайское предложение до сих пор работает у него в голове. Впечатление, что он нарывается на какой-то конфликт. И тренер должен был его заменить, каким бы великим игрок ни был. Это очистит обстановку в команде, но тренер же сейчас готовится уйти...

– Вы говорите, что Халк подводит «Зенит». Команда сильно зависит от Халка?

– Ну а «Реал» зависит от Роналду? Так и «Зенит» от Халка. Надо искать другие варианты, убирать его. И игра по-другому пойдет.

– То есть Халк – это главная проблема?

– Я думаю, да, – сказал Орлов.