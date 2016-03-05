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    Пеллегрини: «Нам нужно, чтобы другие команды теряли очки»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после матча 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:0).

    «Мы всегда стараемся играть в атакующей манере, и сегодня нам пришлось делать это с «Астон Виллой», которая держит девятерых человек в защите.

    Это командная игра, а не индивидуальная, но Серхио Агуэро создает разницу.

    Все команды будут терять очки до конца чемпионата, нам нужно сократить отрыв. Нужно, чтобы другие теряли очки – не все уже зависит от нас. Каждый матч мы будем играть как последний», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Twitter

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    05.03.2016 20:28
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