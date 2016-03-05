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    Муса: «Я восхищаюсь Путиным и надел бы майку с ним, но не на футбол»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что он считает президента Российской Федерации Владимира Путина отличным человеком.

    «Я реально им восхищаюсь! У вас очень крутой президент! Он смелый, знает, что делает и о чем говорит. Ребятам в ЦСКА тоже нравится Путин. Блин, вам так повезло с президентом! Видел ли я, что сделал Дмитрий Тарасов? Конечно. Но, если он так поступил – значит, у него были разумные причины. Надел ли бы я майку с Путиным, если бы мне ее подарили? Обязательно! Разве плохо – ходить в майке с изображением отличного человека? Но на футбол я бы ее не надевал», — отметил Муса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 10:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:29

      Носи лучше майку с Гинером, этот реально рулит, к сожалению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 5 марта 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец,а что у кого то здесь есть другие кандидатуры вместо Путина?Что если придёт другой, Запад вас завалит ананасами и детей с пенсионерами будет наших кормить?Думайте же уже головой...

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > gennadiy 5 марта 2016, 16:32

      Кадыров уже подумал, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 5 марта 2016, 14:00

      Жаль,что политика футбол прихватывает

      5
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 13:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надень с Женькой Харьковским))) аха-ха

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 5 марта 2016, 13:06

      НАБЕЙ ТАТУ С ПУТИНЫМ!!!

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 марта 2016, 12:46

      Муса - коренной житель России и дурак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 марта 2016, 11:42

      Понеслось! Кто следующий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      biber ru 5 марта 2016, 11:40

      бубен ему дайте

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 11:14

      И этот паспорт захотел

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 5 марта 2016, 11:07

      ну естественно же!!!
      во первых как люди живут в Нигерии, а это далеко не самая бедная страна Африки, а во вторых понятно что футбол и политику совмещать не к чему.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Niko 5 марта 2016, 16:31

      Сам сочинил?

      -1
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