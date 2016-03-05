Мостовой: «Слуцкому, наверное, самому стыдно, что он назвал меня дилетантом»

Как-то на ТВ-посиделках после матча ЛЧ, на вопрос о шансах Арсенала на выход из группы Мостовой честно признался, что не следит за таблицами и не знает положения дел у лондонцев. Думаю, что он и о многом другом имеет весьма приблизительное представление, ага.
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому стыдно за сравнение Мостового с дилетантом.
«Со Слуцким за последние месяцы не пересекался, но руку при встрече пожму. Почему нет? Но мое мнение не изменилось. Ему за то, что он назвал меня дилетантом, наверное, самому было стыдно», — предположил Мостовой.