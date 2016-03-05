Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Слуцкому, наверное, самому стыдно, что он назвал меня дилетантом»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому стыдно за сравнение Мостового с дилетантом.

    «Со Слуцким за последние месяцы не пересекался, но руку при встрече пожму. Почему нет? Но мое мнение не изменилось. Ему за то, что он назвал меня дилетантом, наверное, самому было стыдно», — предположил Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:53

      Как-то на ТВ-посиделках после матча ЛЧ, на вопрос о шансах Арсенала на выход из группы Мостовой честно признался, что не следит за таблицами и не знает положения дел у лондонцев. Думаю, что он и о многом другом имеет весьма приблизительное представление, ага.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      nice 5 марта 2016, 13:52

      Походу до Мостового так и не дошло, что профессия тренера отлична от профессии футболиста. Поработай с командой годик, другой, тогда и видно будет, какой ты профессионал. Это похоже на Карпина, с его знаменитыми изречениями : "Учиться на тренера не обязательно и успех команды на 10% зависит от тренера и 90% от футболистов"
      Щеки надувал а на выходе пшик. Все что достиг, это только когда предсезонку и команду готовил кто то другой, потом он их отодвигал и в дамках.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > nice 5 марта 2016, 15:17

      Плюс +

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nice 5 марта 2016, 17:08

      Не свисти, дядя, к сезону 2011-12 команду готовил именно Карпин и Спартак взял серебро. Карпин взял серебро и в 2009, сменив Лаудрупа в первых турах, но если команда была в порядке, то зачем было нужно менять датчанина?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 12:48

      А что нет?!)На правду не обижаются,Саша)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 марта 2016, 12:38

      Да ты тот еще дилетант.Как Невилл, тот тоже на канале "экспертом" умничал, а как тренировать серьещную команду так в штаны на делал, только он молодец что не побоялся и принял такой вызов, а вот Ты Александр вряд ли осмелишься тренить кого нибудь, ведь лучше на канале под бабой сидя обсуждать "Слуцких".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 марта 2016, 11:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы оба дилетанты. Расплачтесь ещё.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11