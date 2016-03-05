Ван Гаал: «Рэшфорд не спас меня, он получил шанс благодаря моей философии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не согласен с тем, что 18-летний Маркус Рэшфорд, забивший 4 гола за 2 матча, помог ему остаться в клубе.

«Я читал, что Рэшфорд спас меня от увольнения. Нет, вовсе нет. Рэшфорд получил свой шанс благодаря моей философии, ну и политике клуба, разумеется. Тоже самое можно сказать про Варелу и других молодых игроков. Теперь вы видите, почему мы никого не купили в январе. Философия заключается в том, чтобы иметь небольшой состав и давать возможность играть молодежи», — заявил ван Гаал.