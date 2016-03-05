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    АПЛ. «Челси» сыграл вничью со «Сток Сити», «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

    В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» нанес разгромное поражение «Астон Вилле» 4:0. Дублем в составе «горожан» отметился Серхио Агуэро.

    В других встречах «Челси» не сумел обыграть «Сток Сити», «Эвертон» в меньшинстве растерял преимущество в два мяча и уступил «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Борнмуту», «Суонси» был сильнее «Норвича», «Сандерленд» в большинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Челси – Сток Сити – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 39; 1:1 – Диуф, 85.

    Эвертон – Вест Хэм – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 13; 2:0 – Леннон, 56; 2:1 – Антонио, 79; 2:2 – Сахо, 82; 2:3 – Пайе, 90.

    Удаление: Миральяс, 34.

    Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Туре, 48; 2:0 – Агуэро, 50; 3:0 – Агуэро, 60; 4:0 – Стерлинг, 66.

    Ньюкасл – Борнмут – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тэйлор, 28 (в свои ворота); 0:2 – Кинг, 70; 1:2 – Перес, 81; 1:3 – Дэниелс, 90.

    Саутгемптон – Сандерленд – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дефо, 85; 1:1 – Ван Дейк, 90.

    Удаление: Фонте, 79.

    Суонси – Норвич – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сигурдссон, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:54
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