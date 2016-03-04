Мутко: «КДК всю дорогу «мочит» клубы, выписывая штрафы. Надо «засветить» эти деньги»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко признался, что не знает, куда уходят деньги, полученные от оштрафованных клубов.

«Меня удивляет, куда РФС раньше тратил деньги, которые собираются от клубов через КДК. КДК всю дорогу «мочит» клубы, выписывая штрафы, но эти деньги идут непонятно куда. Нам надо «засветить» эти деньги, тратить на развитие футбола, на работу с болельщиками и так далее», – сказал Мутко.