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    Мутко: «КДК всю дорогу «мочит» клубы, выписывая штрафы. Надо «засветить» эти деньги»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко признался, что не знает, куда уходят деньги, полученные от оштрафованных клубов.

    «Меня удивляет, куда РФС раньше тратил деньги, которые собираются от клубов через КДК. КДК всю дорогу «мочит» клубы, выписывая штрафы, но эти деньги идут непонятно куда. Нам надо «засветить» эти деньги, тратить на развитие футбола, на работу с болельщиками и так далее», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 19:46

      Куда раньше тратил? А сейчас на что тратит? Не удивлюсь, если собираемые деньги ( а ведь платят далеко не все, да-да!) уходят на счета главного по финансам РФС, тс-с-с, Гинера Е.Л.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 19:37

      Здравствуй, Виталий Леонтьевич. Проснулся, блин.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 марта 2016, 19:03

      Хоть одна умная мысль тебя посетила за последнее время.

      4
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