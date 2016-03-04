Мостовой: «Если бы Халк играл в «Барселоне» – забивал бы по 30-35 мячей за сезон»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк является абсолютно лучшим игроком российской Премьер-лиги.

— Халк — лучший игрок чемпионата России? И кого можно назвать в качестве его конкурентов за это звание?

— Никого. Халк выше всех в российском первенстве на две головы. Я это еще в том году говорил, и в этом повторяю. Играл бы в «Барселоне» — забивал бы по 30-35 мячей за сезон.

— Как думаете, на его игре может негативно сказаться шумиха с несостоявшимся переездом в Китай?

— Нет. Вряд ли он вообще когда-либо захочет из России уезжать. Я уверен, бразилец очень комфортно себя здесь чувствует. К нему все относятся с восторгом, у него все получается, зарабатывает огромные деньги… Сомневаюсь, что где-то еще в мире Халк будет чувствовать себя столь же комфортно, как в Санкт-Петербурге. Да и по его собственным словам, он получает удовольствие, выступая за «Зенит».

— То, что Артем Дзюба по итогам групповом этапа Лиги чемпионов забил больше Суареса и Неймара – его заслуга, заслуга Халка, или следствие не самого высокого уровня соперников «Зенита»?

— Конечно, это заслуга всей команды. Но в первую очередь – все-таки Халка. Передачи бразилец выдавал просто феноменальные. Предварительно обыграв пол-команды соперника, выкатывал мяч как на блюдечке – оставалось только с метра не промахнуться по пустым воротам. Любой человек на месте Артема тоже забивал бы.