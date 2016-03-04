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  • Мостовой: «Если бы Халк играл в «Барселоне» – забивал бы по 30-35 мячей за сезон»

Мостовой: «Если бы Халк играл в «Барселоне» – забивал бы по 30-35 мячей за сезон»

4 марта 2016, 18:53
8

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк является абсолютно лучшим игроком российской Премьер-лиги.

— Халк — лучший игрок чемпионата России? И кого можно назвать в качестве его конкурентов за это звание?

— Никого. Халк выше всех в российском первенстве на две головы. Я это еще в том году говорил, и в этом повторяю. Играл бы в «Барселоне» — забивал бы по 30-35 мячей за сезон.

— Как думаете, на его игре может негативно сказаться шумиха с несостоявшимся переездом в Китай?

— Нет. Вряд ли он вообще когда-либо захочет из России уезжать. Я уверен, бразилец очень комфортно себя здесь чувствует. К нему все относятся с восторгом, у него все получается, зарабатывает огромные деньги… Сомневаюсь, что где-то еще в мире Халк будет чувствовать себя столь же комфортно, как в Санкт-Петербурге. Да и по его собственным словам, он получает удовольствие, выступая за «Зенит».

— То, что Артем Дзюба по итогам групповом этапа Лиги чемпионов забил больше Суареса и Неймара – его заслуга, заслуга Халка, или следствие не самого высокого уровня соперников «Зенита»?

— Конечно, это заслуга всей команды. Но в первую очередь – все-таки Халка. Передачи бразилец выдавал просто феноменальные. Предварительно обыграв пол-команды соперника, выкатывал мяч как на блюдечке – оставалось только с метра не промахнуться по пустым воротам. Любой человек на месте Артема тоже забивал бы.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Халк Мостовой Александр
Комментарии (8)
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ZENIT GOAL
1457107331
Фигня,он бы на поле не выходил почти.
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cruiff
1457108908
«Если бы Халк играл в «Барселоне», он бы сидел на лавке под МСН.
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REDWHITE_
1457110158
Пока халк попадал в бревно, были голы. Перестал, бревно простаивает 90 минут в пустую))
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Aztec58
1457111406
Если только в Порту, ага, до Барсы он не дотягивает.
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grigkh
1457116355
если бы у бабушки был х , то она была бы дедушкой!
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Garrincha58
1457125677
да Мостовой тоже самое говорит если бы он тренировал Барсу то у его получилось бы не хуже чем у Луиса Энрике ну конечно на матчТВ языком все горазды чесать
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3ton
1457126451
он в Спартаке играл?? неудивительно , что несет бред
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