Смородская: «То, что «Локомотив» вышел из группы ЛЕ – уже хорошо»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вылет железнодорожников из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Напомним, что москвичи по итогам двухматчевого противостояния уступили турецкому «Фенербахче» с общим счетом (1:3).

– Ничего такого не произошло. Это спортивная борьба. Вышли из группы – уже хорошо. Бороться в еврокубках не так просто. Да, к сожалению, не удалось подтвердить свой уровень в плей-офф. Можно говорить о том, что сказался перерыв в чемпионате, провалена подготовка к сезону. Но я считаю, что сказался недостаток опыта выступления на международной арене.

– Нет ли смысла снова вернуться к старой схеме проведения чемпионата России?

– Это подгон ответа под желаемый результат. То, что несколько клубов вышли из группы Лиги Европы, – уже заслуга новой формулы проведения чемпионата. Мы синхронизировали календарь, и это уже положительно сказывается. Толька два сезона провели по новому формату. Надо продолжать так работать.