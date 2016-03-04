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    Первый канал покажет все товарищеские матчи сборной в преддверии Евро-2016

    Первый канал достиг договоренности с РФС о показе официальных товарищеских матчей сборной России. Права на трансляции матчей национальной команды на чемпионате Европы 2016 года во Франции, вероятнее всего, будут распределены между Первым каналом и ВГТРК.

    «Первый канал покажет все матчи сборной? Нет, это не о Евро-2016. Матчи сборной России на чемпионате Европы предварительно будут распределены между Первым каналом и ВГТРК - как это было и раньше. Что касается договоренности с РФС, то имеются в виду официальные товарищеские матчи сборной России. Жесткого контракта у нас нет - речь идет о намерениях. На каждый товарищеский матч мы заключаем контракт с РФС, как с правообладателем. Если же права принадлежат не РФС, а такое тоже бывает, то, очевидно, мы, как и наши партнеры, ищем возможность их приобретения», - прокомментировал информацию генеральный продюсер Первого канала Алексанрд Файфман.

    Источник: ТАСС

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    04.03.2016 15:32
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