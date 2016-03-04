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    Мутко: «Сборная России в истории футбола стоит выше сборной Англии»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко на конференции организации рассказал о планах развития футбола в стране.

    «Из последних шести чемпионатов мира мы попали только на два, не выйдя из группы. Можно сказать, что мы сейчас в догоняющих. К 2020 году необходимо совершить качественный переход, чтобы бороться за самые высокие места.

    Также нужно поднимать интерес к внутреннему первенству страны. Хотя это и не будет гарантом сильной сборной. Например, чемпионат Англии. Сборная у англичан - не самая титулованная. Сборная России в истории футбола даже выше английской команды. Мы чемпионы Европы, двух Олимпиад, призеры мира и Евро», - отметил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2016 15:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 марта 2016, 18:34

      Мутко все больше и больше продолжает себя утешать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      EBER 4 марта 2016, 17:54

      я может секрет открою для этого интеллектуала из спорта, но история российского футбола начинает отсчет от 1991 года, и за это период, кроме смешных анекдотов российская сборная ничего не достигла, а если господин Мутко имеет ввиду сборную СССР, то он тогда об этот могут сказать также бывшие 15 республик, входивших в ее состав. На самом деле российский футбол сейчас ровно на таком же уровне на каком английский у данного персонажа, который занимает высокий пост в РФ. В ближайшее время, кроме очередного вредительства не предвитится.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 17:42

      Русские учились играть у англичан.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Belars 4 марта 2016, 16:51

      Дебил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 15:55

      Может быть СССР?

      1
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      Рейтинг: +11

      Infl1ght 4 марта 2016, 15:41

      Призёры мира - это когда? Наивысшее достижение - 4-е место на ЧМ-1966, Англия тогда выиграла

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Infl1ght 4 марта 2016, 17:51

      Тогда на ЧМ-66 за 4-е место давали бронзу, за 3-е - серебро, за 2-е - позолоту, за 1-е - золото, ага!

      0
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      Рейтинг: +15

      djsid > Infl1ght 4 марта 2016, 18:49

      Тогда была СССР.

      0
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