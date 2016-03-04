Селезнев: «Общий уровень российского чемпионата выше украинского»

Новоиспеченный нападающий "Кубани" Евгений Селезнев сравнил российский чемпионат с украинским, а также рассказал о том, как появился вариант с переходом в краснодарский клуб.

– В России внимательно следят за украинским чемпионатом, в Украине, наверняка, за российским. Как вы сопоставите эти два турнира, можно ли сравнить их?

– Мне тяжело сравнивать, я сыграл только одну игру, один тайм, непросто по его итогам что-то определенное говорить. Разный футбол, это зависит не от чемпионата, а от постановки игры. Допустим, у "Шахтера" она одна, в "Днепре" другая, в "Кубани" – третья. Я перестраиваюсь. Не думаю, что это зависит от чемпионата. Да, в России больше равных команд, общий уровень выше. Если здесь семь-восемь более-менее сопоставимых клубов, способных навязать борьбу друг другу, то на Украине их было четыре-пять. А сейчас и вовсе три: "Шахтер", "Динамо", "Днепр".

– Расскажите, как появилась возможность перехода в "Кубань"?

– До закрытия трансферного окна были и другие варианты. Поговорили с главным тренером, другими людьми и пришли к выводу: перед Чемпионатом Европы нужно поиграть в более сильном, чем украинский, чемпионате, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в составе сборной Украины. Так и возник вариант с "Кубанью". Не скрою, были предложения и из Европы, но в некоторые страны не захотела ехать жена, а некоторые не устраивали меня. Сейчас я даже не задумываюсь об этом, на данный момент я игрок "Кубани" – и все.

– Что вы знали о "Кубани" до перехода, чем вас привлек именно этот клуб?

– Во-первых, меня привлек чемпионат. Во-вторых, привлекло общение с тренером, видение будущего клуба, задач на следующий год – мне это понравилось. Я профессиональный футболист, мне нужно играть, и для меня это на первом месте. Есть футбол, и есть все остальное.