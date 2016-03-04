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    Селезнев: «Общий уровень российского чемпионата выше украинского»

    Новоиспеченный нападающий "Кубани" Евгений Селезнев сравнил российский чемпионат с украинским, а также рассказал о том, как появился вариант с переходом в краснодарский клуб.

    – В России внимательно следят за украинским чемпионатом, в Украине, наверняка, за российским. Как вы сопоставите эти два турнира, можно ли сравнить их?

    – Мне тяжело сравнивать, я сыграл только одну игру, один тайм, непросто по его итогам что-то определенное говорить. Разный футбол, это зависит не от чемпионата, а от постановки игры. Допустим, у "Шахтера" она одна, в "Днепре" другая, в "Кубани" – третья. Я перестраиваюсь. Не думаю, что это зависит от чемпионата. Да, в России больше равных команд, общий уровень выше. Если здесь семь-восемь более-менее сопоставимых клубов, способных навязать борьбу друг другу, то на Украине их было четыре-пять. А сейчас и вовсе три: "Шахтер", "Динамо", "Днепр".

    – Расскажите, как появилась возможность перехода в "Кубань"?

    – До закрытия трансферного окна были и другие варианты. Поговорили с главным тренером, другими людьми и пришли к выводу: перед Чемпионатом Европы нужно поиграть в более сильном, чем украинский, чемпионате, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в составе сборной Украины. Так и возник вариант с "Кубанью". Не скрою, были предложения и из Европы, но в некоторые страны не захотела ехать жена, а некоторые не устраивали меня. Сейчас я даже не задумываюсь об этом, на данный момент я игрок "Кубани" – и все.

    – Что вы знали о "Кубани" до перехода, чем вас привлек именно этот клуб?

    – Во-первых, меня привлек чемпионат. Во-вторых, привлекло общение с тренером, видение будущего клуба, задач на следующий год – мне это понравилось. Я профессиональный футболист, мне нужно играть, и для меня это на первом месте. Есть футбол, и есть все остальное.

    Источник: ФК «Кубань»

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    04.03.2016 12:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 марта 2016, 18:18

      Общий уровень, но Шахтер , я думаю, сильнее любого российского клуба.

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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 4 марта 2016, 13:29

      Были и другие предложения из стран Европы.... Но после того, как после долгих поисков с женой мы так и не смогли найти эти страны на карте, то я решил играть в российском чемпионате

      0
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 4 марта 2016, 12:41

      ясное дело

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