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Селезнев: «Меня привлек чемпионат»

4 марта 2016, 09:35
4

Форвард краснодарской "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о процессе адаптации в новом клубе. Напомним, что к российскому клубу футболист присоединился минувшей зимой.

"Сразу освоился, буквально в первый день – хорошие ребята, приняли отлично. Я только несколько дней в Краснодаре, поэтому пока ничего особенного сказать не могу. Первое впечатление от города – постоянно светит солнце. Не могу сказать, что много где побывал в столице Кубани, но сначала показалось, что это Москва: повсюду одни пробки.

До закрытия трансферного окна были и другие варианты. Поговорили с главным тренером, другими людьми и пришли к выводу: перед чемпионатом Европы нужно поиграть в более сильном, чем украинский, чемпионате, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в составе сборной Украины. Так и возник вариант с "Кубанью". Не скрою, были предложения и из Европы, но в некоторые страны не захотела ехать жена, а некоторые не устраивали меня. Сейчас я даже не задумываюсь об этом, на данный момент я игрок "Кубани" – и все.

Во-первых, меня привлек чемпионат. Во-вторых, привлекло общение с тренером, видение будущего клуба, задач на следующий год – мне это понравилось. Я профессиональный футболист, мне нужно играть, и для меня это на первом месте. Есть футбол, и есть все остальное", — сказал он.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (4)
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Zeff
1457073778
Всё правильно.
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Витус Беринг
1457075929
Ну тебе и карты в руки !!!
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ФК Зенит всея Руси
1457076320
В игре с Зенитом ОЧЕНЬ старался.
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С-Пб on-line
1457080088
По его игре с Зенитом сразу был наглядно продемонстрирован уровень украинского футбола
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