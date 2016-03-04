Селезнев: «Меня привлек чемпионат»

Форвард краснодарской "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о процессе адаптации в новом клубе. Напомним, что к российскому клубу футболист присоединился минувшей зимой.

"Сразу освоился, буквально в первый день – хорошие ребята, приняли отлично. Я только несколько дней в Краснодаре, поэтому пока ничего особенного сказать не могу. Первое впечатление от города – постоянно светит солнце. Не могу сказать, что много где побывал в столице Кубани, но сначала показалось, что это Москва: повсюду одни пробки.

До закрытия трансферного окна были и другие варианты. Поговорили с главным тренером, другими людьми и пришли к выводу: перед чемпионатом Европы нужно поиграть в более сильном, чем украинский, чемпионате, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в составе сборной Украины. Так и возник вариант с "Кубанью". Не скрою, были предложения и из Европы, но в некоторые страны не захотела ехать жена, а некоторые не устраивали меня. Сейчас я даже не задумываюсь об этом, на данный момент я игрок "Кубани" – и все.

Во-первых, меня привлек чемпионат. Во-вторых, привлекло общение с тренером, видение будущего клуба, задач на следующий год – мне это понравилось. Я профессиональный футболист, мне нужно играть, и для меня это на первом месте. Есть футбол, и есть все остальное", — сказал он.