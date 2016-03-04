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    Селезнев: «Меня привлек чемпионат»

    Форвард краснодарской "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о процессе адаптации в новом клубе. Напомним, что к российскому клубу футболист присоединился минувшей зимой.

    "Сразу освоился, буквально в первый день – хорошие ребята, приняли отлично. Я только несколько дней в Краснодаре, поэтому пока ничего особенного сказать не могу. Первое впечатление от города – постоянно светит солнце. Не могу сказать, что много где побывал в столице Кубани, но сначала показалось, что это Москва: повсюду одни пробки.

    До закрытия трансферного окна были и другие варианты. Поговорили с главным тренером, другими людьми и пришли к выводу: перед чемпионатом Европы нужно поиграть в более сильном, чем украинский, чемпионате, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в составе сборной Украины. Так и возник вариант с "Кубанью". Не скрою, были предложения и из Европы, но в некоторые страны не захотела ехать жена, а некоторые не устраивали меня. Сейчас я даже не задумываюсь об этом, на данный момент я игрок "Кубани" – и все.

    Во-первых, меня привлек чемпионат. Во-вторых, привлекло общение с тренером, видение будущего клуба, задач на следующий год – мне это понравилось. Я профессиональный футболист, мне нужно играть, и для меня это на первом месте. Есть футбол, и есть все остальное", — сказал он.

    Источник: ФК «Кубань»

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    04.03.2016 09:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 марта 2016, 11:28

      По его игре с Зенитом сразу был наглядно продемонстрирован уровень украинского футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 10:25

      В игре с Зенитом ОЧЕНЬ старался.

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 марта 2016, 10:18

      Ну тебе и карты в руки !!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 09:42

      Всё правильно.

      0
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