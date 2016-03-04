Арестован бывший президент «Бенфики»

Вся коррупция, продажность и преступность коренится в Европе.
Чтобы им меньше доставалось - они навзрыд кричат: "Держите вора!" и рассказывают тупые байки, будто бы это не у них, а в России самая плесень и гадость.
Бывший президент "Бенфики" Мануэль Дамасиу оказался под арестом. Его обвиняют в отмывании денег, сообщает AFP.
75-летний португалец являлся руководителем "Бенфики" с 1994 по 1997 год. Его причастность к мошенническим схемам была доказана во время международного расследования коррупции в спорте.