Арестован бывший президент «Бенфики»

Бывший президент "Бенфики" Мануэль Дамасиу оказался под арестом. Его обвиняют в отмывании денег, сообщает AFP.

75-летний португалец являлся руководителем "Бенфики" с 1994 по 1997 год. Его причастность к мошенническим схемам была доказана во время международного расследования коррупции в спорте.