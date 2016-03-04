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    Арестован бывший президент «Бенфики»

    Бывший президент "Бенфики" Мануэль Дамасиу оказался под арестом. Его обвиняют в отмывании денег, сообщает AFP.

    75-летний португалец являлся руководителем "Бенфики" с 1994 по 1997 год. Его причастность к мошенническим схемам была доказана во время международного расследования коррупции в спорте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2016 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 10:53

      Вся коррупция, продажность и преступность коренится в Европе.
      Чтобы им меньше доставалось - они навзрыд кричат: "Держите вора!" и рассказывают тупые байки, будто бы это не у них, а в России самая плесень и гадость.

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