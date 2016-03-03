Желудков: «За игру в Лиссабоне Халка следует гнать поганой метлой»

Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков считает, что нападающий команды Халк заслуживает критику за свою игру в Лиссабоне против "Бенфики" в рамках 1/8 финала ЛЧ.

"Если человеку предлагают пятилетний контракт на сто миллионов, это будет будоражить его всe время. За ту игру, что Халк продемонстрировал в Лиссабоне, его нужно гнать из "Зенита" поганой метлой. Неприкасаемых не должно быть нигде. В хоккейном СКА не побоялись отстранить от матчей плей-офф героя прошлогоднего Кубка Гагарина Илью Ковальчука – и питерцы прошли ярославский "Локомотив" на одном дыхании. Хотя все предрекали команде чувствительное поражение", - сказал Желудков.