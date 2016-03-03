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  • Желудков: «За игру в Лиссабоне Халка следует гнать поганой метлой»

Желудков: «За игру в Лиссабоне Халка следует гнать поганой метлой»

3 марта 2016, 10:26
11

Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков считает, что нападающий команды Халк заслуживает критику за свою игру в Лиссабоне против "Бенфики" в рамках 1/8 финала ЛЧ.

"Если человеку предлагают пятилетний контракт на сто миллионов, это будет будоражить его всe время. За ту игру, что Халк продемонстрировал в Лиссабоне, его нужно гнать из "Зенита" поганой метлой. Неприкасаемых не должно быть нигде. В хоккейном СКА не побоялись отстранить от матчей плей-офф героя прошлогоднего Кубка Гагарина Илью Ковальчука – и питерцы прошли ярославский "Локомотив" на одном дыхании. Хотя все предрекали команде чувствительное поражение", - сказал Желудков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Халк
Комментарии (11)
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Kollljan
1456990837
Нельзя по одной игре делать однозначные выводы. Посмотрим на Халка 5-6 игр чемпионата и тогда станет ясно - надоело ему в Зените или нет.
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Вомбат
1456993556
А за игру с Кубанью - двумя метлами. Его бы надо временно на лавку. Но он же священная корова у АВБ.
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Zeff
1456993851
Вместе с АВБ.
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С-Пб on-line
1456995316
Видно старания Халка, но стоит признать - он ещё далек от своей формы
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tailsKZ
1457000179
Желудкова гнать поганой метлой надо, а не брать интервью. Нашли блин у кого брать...
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Громит
1457002677
Бред..
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Inks
1457008201
Угробили команду после чемпионства 1984, слили тренера коллективным письмом - у участника этих событий нет права давать такие интевью
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sined1951
1457017445
Дело не в Халке. Он был явно не в форме и его надо было заменить после первого тайма. Это вопрос к тренеру.
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