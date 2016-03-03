АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд»

В матче 28-го тура АПЛ "Арсенал" на своем поле проиграл "Суонси" – 1:2.
В других встречах "Вест Хэм" с минимальным счетом одолел "Тоттенхэм", "Сток Сити" был сильнее "Ньюкасла", "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" обыграл "Уотфорд".
Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур
Голы: 1:0 – Кэмпбелл, 15; 1:1 – Раутледж, 33; 1:2 – Уиллиамс, 75.
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Антонио, 7.
Сток Сити – Ньюкасл – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Шакири, 80.
Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Лаллана, 34; 2:0 – Милнер, 41; 3:0 – Фирмино, 57.
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мата, 83.
Источник: Бомбардир.ру