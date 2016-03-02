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  • «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 80 миллионов за Игуаина

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 80 миллионов за Игуаина

2 марта 2016, 12:47
8

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Наполи" Гонсало Игуаину.

Английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 80 миллионов евро. Видеть футболиста в "МЮ" хочет возможный будущий наставник клуба Жозе Моуринью.

Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Наполи" не хочет его продавать. Сумма отступных в контракте 28-летнего Игуаина составляет 94,5 миллионов евро. В этом сезоне на счету игрока 27 голов в 34 матчах.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Англия Манчестер Юнайтед Наполи Игуаин Гонсало Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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калач
1456917678
Игуаин же карьеру прошлой весной завершил
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Лыков
1456920948
Неужели у Ван Гала появились мозги
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Рулон Обоев
1456923319
Чё то "Манчестер Юнайтед" за любого готов заплатить
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Marchen
1456927312
купите всех
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gigs84
1456941425
Ни дня без новой покупки!
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MU-fanatic
1456956289
не нужен нам Игуаин,завязывайте с дешевыми утками!!!молодежь всегда решала и будет решать!!!лишь бы шанс давали)
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