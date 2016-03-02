«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 80 миллионов за Игуаина

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Наполи" Гонсало Игуаину.

Английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 80 миллионов евро. Видеть футболиста в "МЮ" хочет возможный будущий наставник клуба Жозе Моуринью.

Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Наполи" не хочет его продавать. Сумма отступных в контракте 28-летнего Игуаина составляет 94,5 миллионов евро. В этом сезоне на счету игрока 27 голов в 34 матчах.