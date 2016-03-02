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    Пеев: «Динамо» не стало слабее после ухода Жиркова и Кокорина»

    Полузащитник "Амкара" Георги Пеев рассуждает о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с "Динамо".

    "Я согласен с нашим главным тренером Гаджи Гаджиевым – играют не имена, а люди. Большое желание и самоотдача восполняют отсутствие классных игроков. На сборах мы смотрели их матчи и отмечу, что футболисты "Динамо" хорошо двигались, оставляли мало пространства сопернику и против них соперникам было сложно играть. Например, на сборах они проиграли ЦСКА, но создали очень много голевых моментов. Поэтому я не могу сказать, что они стали слабее после ухода Кокорина и Жиркова. Возможно, они немного потеряли в опыте по сравнению с той командой, когда были эти два футболиста, но точно не стали слабее. Тем более, в первых играх после большого перерыва готовность всех команд примерно одинаковая. Будет очень упорный матч, но за счет желания и при своих болельщиках мы надеемся выиграть и выйти в полуфинал на "Зенит", чтобы повторить полуфинал Кубка России 2010 года, когда мы по пенальти проиграли "Зениту". Был бы хороший повод взять реванш", - сказал Пеев.

    Матч "Амкар" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.03.2016 12:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 14:39

      Конечно, динамо не стало слабее. Минус два нуля из состава - результат останется прежним

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 марта 2016, 13:19

      Как раз реализовывать создаваемые моменты и некому.
      Бечирай хз что за птица, да и без проведенной вместе межсезонки сложно что то выдать сразу.
      А от Погребняка что то в ворота не отлетает и не отлетает.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > PITER_1 2 марта 2016, 21:27

      Я согласен, что в него надо попадать с нужных сторон и под правильными углами )))

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      Рейтинг: +10

      Хамес10Джейм 2 марта 2016, 12:51

      это мы увидим

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