Ван Гаал: «Теперь Рэшфорду будет сложнее»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал предупредил юного нападающего Маркуса Рэшфорда, что ему будет только сложнее.

"В игре за резервы он был быстр и играл на обоих флангах. Я поставил его на позицию нападающего. Никогда не знаешь, справится ли игрок с ритмом команды. У него получилось.

Первый матч – это вовсе не так сложно, ведь игрок максимально сфокусирован. Теперь давление выше, а люди будут смотреть на него иначе. После четырех голов фанаты ждут пятого. У него есть свои таланты. Он может "вынюхать" момент раньше остальных", - сказал ван Гаал.