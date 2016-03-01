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  • Митрофанов: «Китайцы предлагали за Халка 30 миллионов, но он стоит не столько»

Митрофанов: «Китайцы предлагали за Халка 30 миллионов, но он стоит не столько»

1 марта 2016, 23:14

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о попытке китайских клубов приобрести нападающего Халка.

– По Халку было предложение на 30 миллионов евро, присланное в последний день перед закрытием трансферного окна. Можете сами догадаться, какой ответ дал "Зенит". Он был соответствующим: спасибо, но, во-первых, Халк стоит не столько, а во-вторых, дела так не делаются.

– Утверждалось, что китайцы готовы платить Халку 20 миллионов евро в год. На самом деле лидера "Зенита" соблазняли такими цифрами?

– Скажу так: коллеги с китайского рынка пытаются действовать не совсем корректно, стремятся "взорвать" голову футболисту, в том числе гигантскими суммами. Более подробно эту тему позвольте мне не комментировать, но подобная тактика ими используется. Представьте, приходит некий человек, который не имеет никакого отношения к конкретным клубам и на которого не распространяются никакие регламенты. Тем более сейчас даже как таковых агентов нет. Их отменили, поэтому любой может позиционировать себя в качестве агента. Этот человек рисует сумму на бумажке, а чем она подкреплена, неизвестно. Однако у игрока в голове начинают происходить химические процессы, которые, в общем-то, можно понять и объяснить.

– Думаете, у Халка эти процессы происходили?

– Уверен в этом. Поверьте, мы много чего объясняли Халку. Долго с ним разговаривали. Всех деталей рассказывать не могу. В любом случае игроку сложно жить, держа в голове обещанную гигантскую сумму. Я видел это, – сказал Митрофанов.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Халка в 37 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
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