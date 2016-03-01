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    Орлов: «Разве Жирков виноват, что менеджеры «Динамо» развалили клуб?»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением относительно свиста со стороны болельщиков "Зенита" в адрес Юрия Жиркова.

    "Жирков достиг в своей карьере практически всего: выигрывал бронзу чемпионата Европы, играл за "Челси". Но Англия не легла ему на душу. Он русский человек и захотел играть в России.

    Разве он виноват, что менеджеры "Динамо" развалили клуб? Жирков захотел играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Что здесь плохого?

    Переход в "Анжи"? Всегда найдется дьявол, который тебя искушает. Так тогда и случилось, но проект "Анжи" быстро развалился. Юрий оказался в "Динамо", но бело-голубые тоже начали терять позиции. И тут поступает предложение от "Зенита". Почему не пойти?

    К тому же у Жиркова повышаются шансы поехать на чемпионат Европы. Посмотрите, какую осень провел Дзюба благодаря партнерам по команде – Данни, Халку и остальным.

    Думаю, фанаты "Зенита" скоро прекратят освистывать Юрия. Все же определяет игра на поле. Дзюбу вот уже давно не трогают. Даже Быстрова в итоге приняли. А там ситуация была гораздо сложнее", – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2016 21:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 марта 2016, 15:31

      Генка красавец, сравнил анжи с дьяволом))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 марта 2016, 13:12

      Разве болельщики Зенита виноваты в том, что матчи их любимой команды всегда комментирует Орлов.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2016, 11:21

      Конечно. Всему оправдания найдутся. Только вот хотелось бы видеть в команде новичков с новыми фамилиями

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 2 марта 2016, 09:33

      Это был одобрительный свист.

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 2 марта 2016, 00:54

      Даже Быстрова в итоге приняли
      Такие вещи руками не трогают...

      1
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