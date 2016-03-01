Ван Гаал: «СМИ должны оставить Рэшфорда в мире и покое»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал попросил журналистов не преследовать молодого нападающего Маркуса Рэшфорда. Напомним, на прошлой неделе Рэшфорд дебютировал в Лиге Европы и в АПЛ, отметившись дублями в ворота "Мидтьюлланда" (5:1) и "Арсенала" (3:2).

"Во-первых, я думаю, что СМИ должны оставить его в мире и покое. Если вы будете дежурить у него под домом и тому подобное, то вряд ли это пойдет на пользу 18-летнему мальчишке.

Дайте ему времени побыть 18-летним, и мы тоже будем с ним обращаться соответствующим образом. Хотя он очень скромный парень, так что я не думаю, что будут какие-то проблемы.

Конечно, если ты получаешь столько внимания от прессы, то все может пойти другим путем, но я верю, что он не станет витать в облаках", – сказал ван Гаал.