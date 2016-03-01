Тотти хочет продолжить карьеру и подпишет новый контракт с «Ромой»

"Рома" готова продлить контракт с нападающим Франческо Тотти.

Сообщается, что сегодня в расположении клуба футболист встретился с президентом римлян Джеймсом Паллоттой и выразил желание остаться в команде в качестве игрока.

По информации источника, соглашение между "Ромой" и Тотти будет продлено до лета 2017 года.

Напомним, ранее Тотти выражал недовольство недостаточным количеством игровой практики и заявлял, что не может в таких условиях продолжать выступать за клуб.