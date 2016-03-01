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    Тотти хочет продолжить карьеру и подпишет новый контракт с «Ромой»

    "Рома" готова продлить контракт с нападающим Франческо Тотти.

    Сообщается, что сегодня в расположении клуба футболист встретился с президентом римлян Джеймсом Паллоттой и выразил желание остаться в команде в качестве игрока.

    По информации источника, соглашение между "Ромой" и Тотти будет продлено до лета 2017 года.

    Напомним, ранее Тотти выражал недовольство недостаточным количеством игровой практики и заявлял, что не может в таких условиях продолжать выступать за клуб.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.03.2016 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Vadim K. 1 марта 2016, 23:21

      Думаю он уйдет только после 1 места в серии А.

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