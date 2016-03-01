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    Агент: «Благо настроен полностью отработать контракт»

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника "Рубина" Благо, рассказал о будущем своего клиента.

    "Георгиев сегодня прибыл в расположение "Рубина". С этого момента начинается долгий диалог клуба и игрока. Скорее всего, окончательное решение мы узнаем в ближайшие дни. Многое зависит от желания самого Георгиева продолжить выступления за "Рубин" и от желания руководства клуба оставить футболиста или расторгнуть контракт. Благой защищен контрактом с "Рубином", который будет действовать до 1 сентября 2016 года. Георгиев настроен полностью отработать контракт и параллельно рассматривать другие варианты", - сказал Гаргаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2016 14:50
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