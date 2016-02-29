Коло Туре: «Яя хочет играть в команде Гвардиолы»

Защитник "Ливерпуля" Коло Туре поделился мнением о будущем своего брата Яя Туре в "Манчестер Сити" после прихода Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера "горожан".

"Все хотят играть с Пепом, это тренер высшего уровня. Яя и Гвардиола хорошо знают друг друга, и я не думаю, что у них возникнут проблемы в совместной работе.

Полагаю, Яя хочет играть под руководством Пепа, но все будет зависеть от того, что они оба думают об этом. Мне трудно рассуждать на эту тему. Он мой младший брат, но я не вмешиваюсь и предоставляю ему право распоряжаться своей карьерой", – сказал Коло Туре.