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    КДК открыл дело против «Зенита» из-за оскорблений в адрес Жиркова

    В отношении "Зенита" открыто дисциплинарное дело из-за оскорбительных выкриков болельщиков петербургского клуба в адрес полузащитника Юрия Жиркова перед матчем Кубка России против "Кубани" (1:0). Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    – Мы просмотрели видеозапись и приняли решение открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита". Кричали до матча. Делегат, Сергей Куликов, все подробно описал по пиротехнике, а скандирования он не слышал, возможно, был в подтрибунных помещения. Мы просмотрели, что оскорбления были до матча.

    – Можете припомнить похожий случай, когда клуб могут наказать за то, что болельщики на домашнем матче оскорбляют своего же игрока?

    – Было такое дело. По-моему, когда Роман Широков играл в "Зените", и в ответ на скандирования с трибун он показал жест болельщикам, – сказал функционер.

    Отметим, что наказанием в таких случаях может быть штраф или закрытие некоторых секторов стадиона.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.02.2016 20:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +27

      2233221 1 марта 2016, 13:27

      КДК в своем репертуаре. Не буду обсуждать весь дебелизм этой ситуации. Но самое смешное, что ДО матча ни одного заряда про него не было, зато во время раза 4.
      КДК втупую съехали, чтобы не признавать что делегат косячнул и не указал это в рапорте.. Бдядский цирк..

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 09:07

      если б роналду играл в россии ...кдк озолотилось бы..хотя они и щас не бедствуют)...а куда уходят все штрафы?))....явно не на развитие футбола в россии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 08:57

      кдк должна наказать Жиркова))

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 марта 2016, 08:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уже надоело писать, что проще закрыть этот недоклуб, а прыщавых малолеток к узбекам гастарбайтерами))

      -7
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 марта 2016, 02:53

      КДК точно знает с кого можно бабла по больше срубить.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 февраля 2016, 23:39

      Жирков больше за Зенит играть не сможет.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 22:15

      Помнится, когда после перехода в Анжи Магомед Жиркоев вышел на матч сборной, то болельщики устроили ему форменную обструкцию, как видим, не последнюю.

      5
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      Рейтинг: +118

      Лыков 29 февраля 2016, 21:39

      Нужен бунт, надоел этот Мутко. Уверен что по его приказу зенит скучает сборную который год подряд. И потом ужесточают лимит. Неужели они думают что кокониноит и Рязанцев посмотрят на Халка и начнут рвать любую оборону?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 21:26

      КДК им.Гинера знает кого, как и на сколько, ага.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 29 февраля 2016, 21:26

      Жирок то не жалуется. Он давно знает, что ему все равно, где играть, лишь бы бабки платили приличные.Шлюха.

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