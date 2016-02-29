КДК открыл дело против «Зенита» из-за оскорблений в адрес Жиркова

КДК в своем репертуаре. Не буду обсуждать весь дебелизм этой ситуации. Но самое смешное, что ДО матча ни одного заряда про него не было, зато во время раза 4.
КДК втупую съехали, чтобы не признавать что делегат косячнул и не указал это в рапорте.. Бдядский цирк..
В отношении "Зенита" открыто дисциплинарное дело из-за оскорбительных выкриков болельщиков петербургского клуба в адрес полузащитника Юрия Жиркова перед матчем Кубка России против "Кубани" (1:0). Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
– Мы просмотрели видеозапись и приняли решение открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита". Кричали до матча. Делегат, Сергей Куликов, все подробно описал по пиротехнике, а скандирования он не слышал, возможно, был в подтрибунных помещения. Мы просмотрели, что оскорбления были до матча.
– Можете припомнить похожий случай, когда клуб могут наказать за то, что болельщики на домашнем матче оскорбляют своего же игрока?
– Было такое дело. По-моему, когда Роман Широков играл в "Зените", и в ответ на скандирования с трибун он показал жест болельщикам, – сказал функционер.
Отметим, что наказанием в таких случаях может быть штраф или закрытие некоторых секторов стадиона.