Грабители приказали Инсинье забить гол в матче с «Фиорентиной»

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье и его жена Дженни Дароне стали жертвами ограбления.

Сообщается, что когда Инсинье и его супруга, ехавшие в автомобиле, остановились на светофоре, к ним на мотоцикле подъехали вооруженные грабители. Угрожая оружием, преступники вырвали часы, бриллиантовый браслет и 800 евро наличных денег.

Напоследок один из них сказал: "Забей гол "Фиорентине" в понедельник".

"Лоренцо шокирован, но хорошо, что они тогда хотя бы не взяли с собой детей. Это был неприятный опыт, но с помощью футбола и друзей он переживает это", – прокомментировал инцидент агент Инсинье Антонио Оттаиано.