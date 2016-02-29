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    Представитель «Ахмат-Арены»: «Поле стадиона находится в отличном состоянии»

    Руководство "Ахмат-Арены" сообщило о готовности стадиона принять матч 19-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Терек" - "Локомотив". Ситуацию прокомментировал первый заместитель генерального директора арены Хусейн Абдулкаримов.

    "Поле "Ахмат-Арены" находится в отличном состоянии. Матч между "Тереком" и "Локомотивом" состоится только в воскресенье, но мы готовы провести игру хоть сегодня", — сказал он.

    Напомним, что матч запланирован на 6 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.02.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 17:57

      Вообще-то оценку полям даёт РФС, но если нохча оценил на отлично, то кто же рискнёт усомниться, ага.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +21

      Faith > Aztec58 1 марта 2016, 00:26

      Нохчо будет правильнее

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