Представитель «Ахмат-Арены»: «Поле стадиона находится в отличном состоянии»

Руководство "Ахмат-Арены" сообщило о готовности стадиона принять матч 19-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Терек" - "Локомотив". Ситуацию прокомментировал первый заместитель генерального директора арены Хусейн Абдулкаримов.

"Поле "Ахмат-Арены" находится в отличном состоянии. Матч между "Тереком" и "Локомотивом" состоится только в воскресенье, но мы готовы провести игру хоть сегодня", — сказал он.

Напомним, что матч запланирован на 6 марта.