Ульоа: «Это лучший сезон в истории «Лестера»

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа признал, что его команда проводит феноменальный сезон.

"Наше преимущество над остальными в том, что на нас не оказывается давление. Конкуренты этим похвастаться не могут, потому что от них ждут большего. Мы же проводим лучший сезон в истории клуба, нам нужно просто идти вперед. В прошлом году мы испытывали давление, потому что боролись за выживание, а в этом мы боремся за зону Лиги чемпионов и титул. Безусловно, на нас лежит большая ответственность, но это не та же история, что в прошлом сезоне", - сказал форвард.

Напомним, что после 27 туров АПЛ "лисы" занимают первую строчку в турнирной таблице.