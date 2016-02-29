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    Агент о травме Миланова: «Все обошлось»

    Агент полузащитника "Грассхоппера" Георги Миланова Мирчо Димитров рассказал о состоянии здоровья футболиста. Как сообщалось ранее, в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с "Вадуцем" (1:1) болгарский хавбек получил повреждение, после чего покинул поле на носилках.

    "Все обошлось, никакого серьезного повреждения у Миланова нет. Вчера он прошел обследование в клинике, и врачи сказали, что связки не порваны. Ближайшие две недели он будет отдыхать и в двух следующих играх "Грассхоппера" участие не примет. Возможно, он и сможет восстановиться раньше, но одну игру точно придется пропустить. Сейчас Георги вообще нельзя двигаться и беспокоить ногу", — сказал Димитров.

    Напомним, что болгарин Миланов является игроком ЦСКА, а в "Грассхоппере" играет на правах аренды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.02.2016 12:45
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