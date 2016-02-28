Радимов: «Слуцкий не должен был называть Мостового дилетантом»

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал заявление бывшего игрока сборной России Александра Мостового о том, что любой сможет добиться успехов на тренерском поприще в топ-клубе.

"Я не согласен с Сашей Мостовым, который говорит, что дай ему команду калибра "Челси" – и он там спокойно справится. Саша думает, что понимает футбол очень глубоко.

Допустим, на фишках он свое понимание продемонстрирует, как надо играть объяснит. Если команда показывает хороший футбол и у нее есть результат, все кажется просто. В такой ситуации и я, наверное, даже в "Барселоне" смогу ничего не испортить. Начищу Месси бутсы, накачаю мяч, вынесу его на поле – только играй!

А если у команды пойдет серия поражений, появятся недовольные, конфликты – что с этим делать будешь? Знания где? Я с Мостовым в нормальных отношениях, мы хорошо общаемся, но здесь с ним не согласен.

Конфликт со Слуцким? Нет, я не на стороне Слуцкого. Считаю, Леонид Викторович тоже оказался неправ, назвав Сашу дилетантом. На мой взгляд, человек уровня и статуса Слуцкого должен был предусмотреть, что большой резонанс вызовет именно это слово.

И сказать все то же самое, но корректнее. Думаю, правых в той ситуации не было. Скорее неправы оба", – сказал Радимов.