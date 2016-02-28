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    Чалый: «На сборах отработали в полную силу, теперь нужно показать хорошую игру в чемпионате»

    Главный тренер "Рубина" Валерий Чалый прокомментировал вчерашнюю ничью в контрольном поединке с "Крыльями Советов" (0:0), а также подвел итоги сборов казанской команды.

    "Обе команды проводили заключительный матч на сборах, поэтому была двойная ответственность. Во-первых, это риск получения травмы, во-вторых, это наработки, которые мы должны показывать в чемпионате. Кое-что получилось, кое-что нет. В первом тайме были невынужденные потери в простых ситуациях, которые нам мешали проводить взаимодействия. Во втором тайме лучше пошел контроль мяча, пошли моменты. К сожалению, их не реализовали. В целом второй тайм порадовал, и хорошо, что обошлись без травм.

    Сборы прошли неплохо. Ребята работали в полную силу, сделали то, что планировали. Теперь нужно футболистам показать хорошую игру в чемпионате. Что касается основного состава, то любой состав может претерпеть изменения. Я рассчитываю на всех футболистов, которые есть в заявке.

    Напомним, первый официальный матч после зимнего перерыва "Рубин" сыграет первого марта с "Уфой" в рамках четвертьфинала финала Кубка России.

    Источник: ФК «Рубин»

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    28.02.2016 23:18
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