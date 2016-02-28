Невилл: «Обычно я не ищу оправданий, но в матче с «Атлетиком» судья не назначил два очевидных пенальти»

Главный тренер "Валенсии" Гари Невилл подвел итоги встречи 26-го тура Примеры против "Атлетика" (0:3).

"Парехо? Я не имею привычки искать крайнего, это как минимум глупо. Обычно я не оправдываюсь, но сегодня судья не дал два пенальти в ворота нашего соперника.

Мы выглядели лучше 70 минут, и должны были вести с разницей в два-три мяча. Мы ни в чем не уступили по игре, несмотря на такой большой счет.

Причинами нашего проигрыша стали судья, не поставивший очевидный пенальти за нарушение на Андре Гомеше, нереализованные моменты, а также то, что мы не смогли отойти после первого гола в наши ворота", – сказал Невилл.