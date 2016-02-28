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  • Мутко: «Кубань» и «Краснодар» могли бы решить свои проблемы, объединившись в один клуб»

Мутко: «Кубань» и «Краснодар» могли бы решить свои проблемы, объединившись в один клуб»

28 февраля 2016, 21:16
13

Глава Российского футбольного союза и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что проблемы, периодически возникающие у "Краснодара" и "Кубани", можно решить, объединив их в один клуб.

"В Краснодаре я говорил: понимаю, вы хотите быть, как Манчестер. Манчестер – маленький шахтерский город, два клуба мирового уровня… У нас "Кубань" и "Краснодар" – два клуба мирового уровня в одном городе. Конечно, то один испытывает проблемы, то другой. А если б они создали один клуб? Могучий и серьезный, объединили бы болельщиков вокруг этого клуба", – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Kano
1456683801
Дерби не будет что ли?
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time_killer
1456683847
Они там в своей Москве совсем упоролись
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APchelov
1456684823
И московские клубы тоже в кучу! И назвать Столичной
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APchelov
1456685112
А ещё создать лигу чемпионов России
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Krasnodar 123
1456686011
ТЫ СБРЕНДИЛ ДЯДЯ! ДЛЯ НАЧАЛА ОБЪЕДИНИ ЦСКА СО СПАРТАКОМ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ И В КРАСНОДАРЕ ПОДУМАЮТ.
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amg063
1456687791
А какие у Краснодара проблемы?
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Dos_Santos
1456688146
Он только заступил на пост, а я его уже ненавижу
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mgordeev
1456688585
Манчестер маленький 2,2 Млн чел(с агломерацией) шахтерский городишко, Краснодар - миллионник в 3 раза больше чем, например, Саранск(Мордовия). У Мутко явные проблемы и с географией и с футболом.
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андрей андреев
1456688890
Хочет Сочинский клуб в рфпл притулить....или крымский.... а чем там кстати закончилось?
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REDAT
1456754537
Да товарищ Мудко, такую глупость только ты мог ляпнуть!!!!!!!!!!!!!
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