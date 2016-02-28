Мутко: «Кубань» и «Краснодар» могли бы решить свои проблемы, объединившись в один клуб»

Глава Российского футбольного союза и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что проблемы, периодически возникающие у "Краснодара" и "Кубани", можно решить, объединив их в один клуб.

"В Краснодаре я говорил: понимаю, вы хотите быть, как Манчестер. Манчестер – маленький шахтерский город, два клуба мирового уровня… У нас "Кубань" и "Краснодар" – два клуба мирового уровня в одном городе. Конечно, то один испытывает проблемы, то другой. А если б они создали один клуб? Могучий и серьезный, объединили бы болельщиков вокруг этого клуба", – сказал Мутко.