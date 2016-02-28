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    Лебедев: «Любой соперник может показать, как сборная России готова к Евро-2016»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев оценил выбор соперников для сборной России на товарищеские матчи в качестве подготовки к Евро-2016. Напомним, российская команда встретится с Литвой, Францией, Сербией и Чехией.

    "Какое значение имеет выбор соперников для подготовки к чемпионату Европы? На мой взгляд, никакого. Вспомните матч против сборной Казахстана в Химках в шесть вечера, который вообще был ни к чему. Перед чемпионатом Европы Леонид Слуцкий просто проверит состав и игроков. Любой соперник достоин уважения, и любой соперник может показать, насколько наша сборная готова к Евро-2016.

    Не стоит зацикливаться на грандах, мы не ждем спарринга с Испанией, Германией или той же Францией. Мы понимаем, насколько наша сборная сильна и на что она способна, мы знаем уровень игры нашей команды. Те спарринги, которые мы спланировали, способны помочь нашей команде в подготовке к чемпионату Европы во Франции", – рассказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.02.2016 19:05
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