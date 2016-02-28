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    Бывший массажист «Динамо»: «Денисов – сверхпрофессионал»

    Бывший массажист московского "Динамо" Сергей Колесников высоко оценил профессионализм полузащитника бело-голубых Игоря Денисова.

    – За последние годы Денисов в чем-нибудь изменился?

    – Я его знаю больше десяти лет, он всегда говорил что думает. И всегда был сторонником справедливости. А вот что в нем изменилось, так отношение к футболу. Сейчас его даже профессионалом назвать недостаточно, он – сверхпрофессионал.

    – Это как?

    – Подготовка к тренировкам и матчам у него выстроена до мелочей. Все четко, по плану, вовремя. Нужен массаж – значит, на него придет строго в назначенное время. Телефон перед матчами отключает рано. Если возьмет в такие дни мясо, только легкое. Игорь от и до знает, что нужно для организма.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.02.2016 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 28 февраля 2016, 16:57

      Где Денисов в 2005 году и где он 2016 вообще не о чём

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