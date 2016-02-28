«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Отметим, что в составе "красных дьяволов" на поле выйдут залечивший свою травму голкипер Давид Де Хеа и юный нападающий Маркус Рэшфорд, отметившийся дублем в своем дебютном матче за манкунианцев против датского "Мидтьюлланда" в 1/16 финала Лиги Европы. В составе "канониров" с первых минут на поле появится экс-форвард МЮ Дэнни Уэлбек.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Варела, Кэррик, Блинд, Рохо, Шнейдерлен, Эррера, Мата, Лингард, Депай, Рэшфорд.

Запасные: Ромеро, МакНэйр, Фосу-Менса, Янузай, Уэйр, Райли, Перейра.

"Арсенал": Чех, Габриэль, Монреаль, Косельни, Бельерин, Озил, Рэмси, Коклен, Уолкотт, Санчес, Уэлбек.

Запасные: Оспина, Мертезакер, Гиббз, Эль-Ненни, Жиру, Кэмпбелл, Айуоби.