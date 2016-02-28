Бывший массажист «Зенита»: «Халк сначала сторонился бани, но потом я его к веничкам приучил»

Бывший массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал, как ему приходилось работать с нападающим сине-бело-голубых Халком.

– Кто из иностранных атлетов поражал мощью?

– Сложнее всего с Халком!

– Редкий экземпляр?

– Еще какой! Мышцы короткие и массивные, такие промять сложно.

– Халк первое время в "Зените" чего-нибудь сторонился?

– Если только бани. Не понимал. Но со временем я его к веничкам приучил. Потом бразилец сам инициативу проявлять стал. Говорит: "Анатоли" – и двумя руками показывает вверх-вниз.